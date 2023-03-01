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Первый родительский факультет открыли в ТюмГУ

Общество, 08:25 27 марта 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Первый родительский факультет открылся в Тюменском госуниверситете. Он представляет собой открытое пространство для родителей, куда можно прийти за ответами и содержательной дискуссией, найти единомышленников, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На первой встрече, которая состоялась в SAS, спикеры рассказали об изменениях в мире, личном опыте принятия решений, на которые повлияло образование. Они не только передали полезную информацию, но и смогли вдохновить родителей своими примерами.

Интерактивный формат мероприятия позволил родителям проявить свои знания и опыт, обсудить дилеммы школьного и вузовского образования. Участники встречи выбирали между полярными тезисами, а затем аргументировали свои позиции, привлекая сторонников.

Встречи родительского факультета станут ежемесячными, что позволит участникам быть в курсе современных тенденций образования. Следить за анонсами следующих мероприятий можно на сайте родительского факультета.

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# образование , родители , ТюмГУ , факультет

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