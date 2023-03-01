ТюмГУ подключился к российско-китайской программе подготовки специалистов по климатическим проектам

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Первую в России программу переподготовки специалистов по разработке и реализации природно-климатических проектов и работе на углеродных рынках запустили Тюменский государственный университет, CE&D и СИБУР при участии китайских партнеров.

Как сообщает пресс-служба вуза, участники программы представляют более 30 научно-образовательных и индустриальных организаций из более чем 20 регионов России.

Первый очный модуль "Азбука углеродной нейтральности: климатические проекты от А до Я" проходит на площадке СИБУРа в Москве.

Обучение включает в себя лекции от российских и зарубежных экспертов, системные сессии по обмену опытом формирования климатических проектов, а также стажировки в подразделениях российских и китайских университетов.

Отдельный трек направлен на развитие потенциальных предпринимательских проектов с возможностью выхода на отечественные и азиатские рынки и углеродные биржи.

Важным элементом программы является совместная проектная работа слушателей из сферы высшего образования и индустрии над реальными задачами и вызовами бизнеса.

Модульная программа завершится защитой проектов в сентябре.