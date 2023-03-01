Тюменские клумбы украсят 650 тысяч цветов

| Фото: МКУ «Леспаркхоз» | Фото: МКУ «Леспаркхоз»

Более 650 тыс. цветов посадят в Тюмени на клумбах и в вазонах в парках, скверах и вдоль улиц, сообщает городская администрация. Первые цветочные клумбы появятся уже в начале мая.

Многоцветными мотивами к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут украшены Историческая площадь, площадь Памяти, скверы Прощания, Якова Неумоева, Победы, Десантников, Тружеников тыла.

Для каждого места посадки уже готов эскиз, в соответствии с которым и будет проводиться цветочное оформление. Остальные городские пространства украсят с середины мая – начала июня.

Чветочники будут использовать петунию и бархатцы различных сортов, бегонию, агератум, сальвию, лобелию, виолу, алиссум, кохию веничную, цинерарию. Цветочное оформление появится на более 100 городских объектах.