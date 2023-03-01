Тюменцы убрали с улиц незаконную рекламу наркотических средств

| Фото: ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» | Фото: ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

Более 60 надписей, связанных с незаконной рекламой наркотических средств, убрали с улиц Тюмени участники антинаркотической акции "Штрих-код", сообщает областной центр профилактики и реабилитации.

Волонтеры с баллончиками краски работали в районе ул. Интернациональной, закрашивали надписи на бетонных заборах и на других объектах городской инфраструктуры.

Также благодаря бдительности молодых тюменцев бесследно исчезло три надписи с информацией, связанной с распространением наркотических средств, на остановочном комплексе на ул. Закалужской.

На фасаде одного из жилых домов по ул. Червишевский тракт обнаружено около десяти аналогичных надписей. Информация передана в управляющую компанию.