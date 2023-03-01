Тюменцы поделятся своими проектами и документальными фильмами в новом медиапроекте

| Фото: из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив) | Фото: из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив)

Тюменцам предлагают присоединиться к медиапроекту "Люди, которым нужно немного больше". Это серия подкастов и коротких документальных фильмов о сообществах, которые занимаются социальным проектированием и помогают развивать свой регион.

Участниками могут стать жители Тюмени и юга Тюменской области от 18 до 35 лет, студенты, молодые специалисты и лидеры в сфере некоммерческой деятельности.

Всего будет два направления — записи одного из восьми эпизодов подкаста по туризму, патриотике, семейным ценностям, науке и образовании, спорте, творчестве и креативных индустриях, волонтерстве и благотворительности, медицине и здоровье. Выпускники молодежной политики и руководители сообществ расскажут свои истории в документальных фильмах. Два коротких метра снимут в Тюмени, один — в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

В начале апреля состоится финал проекта — публичный показ всех документальных картин.

"В Тюменской области много активной молодежи, которая создает социальные проекты. Наш мультицентр всегда старается поддерживать инициативы тюменцев в этой сфере. Подкасты и фильмы с участием перспективных специалистов помогут вдохновить молодых людей на реализацию социально полезных инициатив", — рассказала руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

Подать заявку на участие можно до 10 апреля включительно. Для этого нужно заполнить анкету в группе мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте, пишет "Мегатюмень".