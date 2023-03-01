Тюменская хоровая капелла исполнит программу духовой музыки "Возвышенное и земное"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Программу духовой музыки "Возвышенное и земное" исполнит хоровая капелла Тюменской филармонии 15 апреля в 18 часов. Это подарок слушателям от коллектива в преддверии Пасхи, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Прозвучат сочинения А. Алябьева, С. Танеева, К. Шведова, В. Калинникова, Г. Свиридова, связанные со светлыми образами праздника Пасхи.

Отметим, капелла готовит программу "Возвышенное и земное" для участия в XXII Московском пасхальном фестивале, художественным руководителем которого является Валерий Гергиев. Коллективу предстоит выступить в Москве в Троицком соборе Данилова монастыря и Воскресенском кафедральном соборе в Твери, принять участие в гала-концерте в зале им. П.И.Чайковского.

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