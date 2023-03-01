Инновационным предприятиям Тюменской области предлагают получить субсидию до 17 миллионов рублей
Прием документов для предоставления субсидий инновационным предприятиям Тюменской области начался 28 марта, продлится он до 26 апреля. Финансирование выделяется на создание и испытание опытного образца.
По информации регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, IT-компании могут получить 3,1 млн рублей на проект, 16,9 млн - на технологические инновации.
При этом софинансирование должно составлять 30 % от сметы проекта. Соискателем субсидии может быть представитель малого или среднего бизнеса, а его предприятие должно быть зарегистрировано в Тюменской области.
Документы принимают по адресу: Республики 24, каб. 519 или через МФЦ.
Подробности по телефону 8 (3452) 42-65-86, Анастасия Стреленко.