Инновационным предприятиям Тюменской области предлагают получить субсидию до 17 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием документов для предоставления субсидий инновационным предприятиям Тюменской области начался 28 марта, продлится он до 26 апреля. Финансирование выделяется на создание и испытание опытного образца.

По информации регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, IT-компании могут получить 3,1 млн рублей на проект, 16,9 млн - на технологические инновации.

При этом софинансирование должно составлять 30 % от сметы проекта. Соискателем субсидии может быть представитель малого или среднего бизнеса, а его предприятие должно быть зарегистрировано в Тюменской области.

Документы принимают по адресу: Республики 24, каб. 519 или через МФЦ.

Подробности по телефону 8 (3452) 42-65-86, Анастасия Стреленко.