Электросети Тюменского района обновят за 1,5 миллиарда рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1,5 млрд рублей направят на обновление электросетей в Тюменском районе в 2023 году. В частности, в планах энергетиков строительство 75 км новых линий электропередачи различного класса напряжения, сообщает пресс-служба компании "Россети Тюмень".

Тюменский район - второй по объему ввода недвижимости муниципалитет региона. Только за 2022 год здесь построено свыше 900 тыс. кв. м жилья. Для надежной работы сетей отремонтируют более 80 км линий электропередачи и 17 трансформаторных подстанций.

Также энергетики расчистят от растительности почти 200 гектаров просек охранных зон ЛЭП. Еще более значительный объем работ выполнят по инвестиционной программе, предполагающей обновление и возведение новых объектов электросетевого хозяйства.

Так, энергетики в полтора раза увеличат трансформаторную мощность питающего центра в Метелево, завершат разработку проектов по модернизации подстанций "Чикча" и "Молчаново". Эти центры питания участвуют в схеме электроснабжения 28 населенных пунктов.