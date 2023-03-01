Четыре автомобиля "УАЗ" отправили добровольцам из Тюменской области в зону СВО

| Фото: из Telegram-канала Николая Брыкина | Фото: из Telegram-канала Николая Брыкина

Четыре автомобиля "УАЗ" отправили добровольцам в зону специальной военной операции. Церемония прошла в парке Пограничников в Тюмени 29 марта. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы Николай Брыкин.

Он напомнил, что две недели назад были отправлены две машины. Вместе с тем жители региона продолжают помогать всем, чем можно.

"Неравнодушные мамы, бабушки вяжут масксетки и отправляют туда же. Это большие друзья нашей пограничной организации. Узнал от них о трудностях с закупкой материалов. Подключился и завтра все решим", – написал депутат Госдумы.