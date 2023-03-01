  • 29 марта 202329.03.2023среда
  • USD76,5939
    EUR82,7750
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Четыре автомобиля "УАЗ" отправили добровольцам из Тюменской области в зону СВО

Общество, 18:11 29 марта 2023

из Telegram-канала Николая Брыкина | Фото: из Telegram-канала Николая Брыкина

Четыре автомобиля "УАЗ" отправили добровольцам в зону специальной военной операции. Церемония прошла в парке Пограничников в Тюмени 29 марта. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы Николай Брыкин.

Он напомнил, что две недели назад были отправлены две машины. Вместе с тем жители региона продолжают помогать всем, чем можно.

﻿

"Неравнодушные мамы, бабушки вяжут масксетки и отправляют туда же. Это большие друзья нашей пограничной организации. Узнал от них о трудностях с закупкой материалов. Подключился и завтра все решим", – написал депутат Госдумы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госдума РФ , Николай Брыкин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:34 29.03.2023Участник шоу "Голос", сценарист "Физрука", обладатель "Хрустальной совы" станут экспертами Студвесны в Тюмени
19:21 29.03.2023Владимир Якушев: Западно-Сибирский и Уральский научно-образовательные центры проведут стратсессию
18:48 29.03.2023Жительницу Ишима вылечили от редкого заболевания
18:37 29.03.2023Проект "Бережливое здравоохранение" внедряет тюменская поликлиника № 8