Спектакль "Детство, опаленное войной" восстановили в Тюменском театре кукол

Спектакль "Детство, опаленное войной" восстановили в Тюменском театре кукол. Первый показ состоится 31 марта, начало в 19 часов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Эта постановка создана по произведению Светланы Алексиевич "Последние свидетели". Ее не играли несколько лет.

"Книгу Светланы Алексиевич я читал полгода. Не потому, что "неинтересно" или "не захватывает", просто невозможно больше двух-трех страниц читать эти воспоминания детей войны. Прочитал, пережил, отдышался два-три дня – снова вернулся к чтению. И такие вещи дети должны смотреть со взрослыми. Рекомендую детям от 7-8 лет, не младше", - отметил директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

"Детство, опаленное войной" – это спектакль о тех, у кого война украла самую светлую, счастливую пору жизни – детство. Обычно взрослые люди вспоминают свои детские годы с радостью, а у тех, кто был ребёнком в Великую Отечественную войну, даже запах сирени и черемухи связан с трагедией.