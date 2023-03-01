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Особый противопожарный режим начнется в Тюменской области с 3 апреля

Губернатор, 16:17 31 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим введут в Тюменской области с 3 апреля. С этой же даты начнется и пожароопасный сезон в лесах. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Это значит, что посещать леса Тюменской области нельзя. Снега там уже нет. Вероятность возникновения пожара велика. Следить за соблюдением запрета будут работники лесной охраны и полицейские", - подчеркнул глава региона.

Он также выразил надежду на бдительность и сознательность жителей Тюменской области, ведь главная причина природных пожаров – это человеческая беспечность.

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# особый противопожарный режим

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