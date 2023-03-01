Особый противопожарный режим начнется в Тюменской области с 3 апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим введут в Тюменской области с 3 апреля. С этой же даты начнется и пожароопасный сезон в лесах. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Это значит, что посещать леса Тюменской области нельзя. Снега там уже нет. Вероятность возникновения пожара велика. Следить за соблюдением запрета будут работники лесной охраны и полицейские", - подчеркнул глава региона.

Он также выразил надежду на бдительность и сознательность жителей Тюменской области, ведь главная причина природных пожаров – это человеческая беспечность.