В Тюменской области сезон юниор-лиги КВН стартует 5 апреля

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Сезон игр детских команд Клуба веселых и находчивых в Тюменской области стартует 5 апреля. Его откроет фестиваль во Дворце творчества и спорта "Пионер" Тюмени.

В школе КВН центра "Авангард" для младших и старших учеников из 25 школ юмор стал стимулом для творческого развития. В весенние каникулы они каждый день занимались, писали сценарии шуток, репетировали.

"Придумать удачную шутку очень сложно, ведь это особый жанр, требующий напряжения мысли, фантазии и внимания к деталям. То, что зрители видят на сцене, лишь вершина айсберга. От глаз скрыта огромная работа, которой занимаются ребята", – рассказала директор лиги КВН "Тюмень" Лариса Антропова.

По словам школьника Данилы Кюрчи, темы кавээнщикам подсказывает жизнь. Это сценки на перемене, в коридоре школы, случай во дворе или происшествие на тренировке.

Отметим, что в этом году в лиге КВН "Тюмень" проходит 32-й сезон игр.