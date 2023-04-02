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В Тюменской области сезон юниор-лиги КВН стартует 5 апреля

Общество, 14:35 02 апреля 2023

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Сезон игр детских команд Клуба веселых и находчивых в Тюменской области стартует 5 апреля. Его откроет фестиваль во Дворце творчества и спорта "Пионер" Тюмени.

В школе КВН центра "Авангард" для младших и старших учеников из 25 школ юмор стал стимулом для творческого развития. В весенние каникулы они каждый день занимались, писали сценарии шуток, репетировали.

"Придумать удачную шутку очень сложно, ведь это особый жанр, требующий напряжения мысли, фантазии и внимания к деталям. То, что зрители видят на сцене, лишь вершина айсберга. От глаз скрыта огромная работа, которой занимаются ребята", – рассказала директор лиги КВН "Тюмень" Лариса Антропова.

По словам школьника Данилы Кюрчи, темы кавээнщикам подсказывает жизнь. Это сценки на перемене, в коридоре школы, случай во дворе или происшествие на тренировке.

Отметим, что в этом году в лиге КВН "Тюмень" проходит 32-й сезон игр.

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# КВН , юниоры

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