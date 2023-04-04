История под ногами: на улице Дзержинского в Тюмени появились "говорящие" люки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 100 люков установили на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Такие же в скором времени появятся на улице Ленина, на которой началась реконструкция.

Руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко напомнил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что при разработке проекта реконструкции улицы Дзержинского стоял вопрос коммуникации с жителями и гостями города. Для этого была создана система навигации на русском и английском языках. Её дополнят "говорящие" чугунные люки, на которых можно прочесть информацию.

"Архитекторы управления градостроительного планирования разработали три типа люков. Два из них связаны с историей Тюмени. На первом варианте изображено коммерческое училище Колокольниковых с годом основания города. На втором нанесено старое название улицы Дзержинского до 1926 года — Садовая и размещен растительный орнамент, который можно проследить на перголах, качелях и других объектах улицы Дзержинского", — пояснил Артем Павлюченко.

Третий люк создали по предложению Агентства туризма и продвижения Тюменской области. В него интегрированы надпись Visit Tyumen и логотипа в виде соболя. Руководитель управы ЦАО Тюмени полагает, что гости города оценят эти элементы.

На улице Ленина будет два типа таких люков в ближайшее время. Вопрос с их видами прорабатывается. Известно, что горожане и гости областной столицы увидят там соболя — логотип туристического бренда Visit Tyumen.

В Тюмени дизайнерские чугунные люки с интересными изображениями установили впервые. Выпустил люки российский производитель "Стандартпарк", базирующийся в Екатеринбурге.

Инна Пахомова