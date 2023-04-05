Жители Тюменской области направили 300 жалоб на условия страховщиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 жалоб на условия добровольного страхования направили в Банк России жители юга Тюменской области, Югры и Ямала. В прошлом году их чаще всего возмущали размеры страхового возмещения или дохода по инвестиционному страхованию жизни, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

Кроме того, в обращениях тюменцы жаловались на навязывание договоров страхования, нарушение сроков и порядка выплат, отказы в возврате страховой премии при расторжении договора. Ситуацию помогут изменить новые правила. С апреля 2023 г. страховщики еще до подписания договора обязаны предоставить клиенту документ с ключевой информацией.

"Новые правила позволят потребителям получить в доступной форме информацию об основных условиях страхового продукта еще до заключения договора и уплаты страховой премии. А также сравнить при необходимости страховые продукты у нескольких компаний", - рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Вместе с тем она отметила, что в то же время предусмотрена и ответственность страховщика за нарушение введенных требований. К примеру, ему придется вернуть страховую премию, если клиент откажется от продукта из-за того, что ему не предоставили по новому порядку полную информацию о договоре страхования.

В ведомстве также напомнили, что клиент может расторгнуть договор страхования, а также отказаться от других навязанных дополнительных услуг в течение "периода охлаждения" – 14 календарных дней с момента заключения договора.