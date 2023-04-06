В Тюменской области в двух мобильных станциях "Кванториума" обучаются более 2 400 детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. 400 детей из 12 районов Тюменской области обучаются в двух мобильных станциях "Кванториума". Обучение проходит по трем направлениям: "геоквантум/аэроквантум", "робоквантум/промдизайн", IT/VR/Hi-tech, сообщает тюменский кванториум.

Школьники осваивают азы беспилотной авиации, робототехники, программирования и других естественно-научных и технических направлений в рамках уроков технологии и занятий по дополнительному образованию.

Мобильные технопарки "Кванториум" созданы благодаря нацпроекту "Образование" для обучения детей в малых городах и сёлах по перспективным научно-техническим направлениям.

Мобильный технопарк "Кванториум" представлен в новой серии "Простоквашино" "Фёдор в кубе".