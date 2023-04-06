Кризисный психолог Мила Ибрагимова поделится рецептом выхода из сложной ситуации

| Фото: vk.com/psy_academy_72 | Фото: vk.com/psy_academy_72

Экзистенциальный психотерапевт, кризисный психолог с 19-летним опытом работы в системе МЧС, директор АНО ДПО "Академия психологической практики" Миля Ибрагимова проведет лекцию и мастер-класс "Психологическая поддержка в сложной жизненной ситуации". Встреча начнется в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 6 апреля в 18 часов.

Участники узнают универсальный алгоритм оказания помощи в кризисной ситуации, который подойдет для любого человека, в том числе и для самого себя. Тюменцы выучат основные правила поведения в сложные моменты и получат рекомендации по оказанию срочной помощи.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.