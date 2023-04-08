Старая Тюмень, Зарека, улица Береговая: выставку художника Александра Васильева открыли в драмтеатре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Я природой живу и дышу…" тюменского художника, преподавателя ДШИ им. Митинского Александра Васильева открыли на четвертом этаже Тюменского драмтеатра в рамках 165 театрального сезона. В экспозицию вошли 130 работ от ранних этюдов 1995 года, выполненных на родине автора в Костроме, Галиче. Также есть виды Тюмени, Тобольска, Перми, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, курортных городов.

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" художник признался, что именно старая Тюмень, Зарека, улица Береговая и примыкающие улицы к ней – его любимые места для пленэров. Он часто возит туда своих воспитанников.

"Историческая часть города, Свято-Троицкий мужской монастырь, Ильинский монастырь – каменная архитектура, деревянные усадьбы, в том числе в близлежащих селах, – все это привлекает мое внимание", - добавил Александр Васильев.

Уроженец Галича Костромской области Александр Васильев часто ездил к родственникам в Санкт-Петербурге. В очередную поездку в 1993 году писал Петропавловскую крепость на Васильевском острове. Там и познакомился со своей будущей женой из Тюмени. Через два года основательно перебрался в Тюмень. И другого города для жизни для себя не видит.

Александр Васильев в своем творчестве ориентируется на русских импрессионистов – Коровина, Серова, Грабаря. Есть современники, за которыми он наблюдает, что-то берет на заметку - это тоболяк Николай Боцман, Ирина Рыбакова и Андрей Захаров из Костромы.

"Все-таки я ориентируюсь на пленэрную, натурную живопись. Конечно, я не копирую один в один, в каждой работе есть частичка моей души, восприятия, ощущения от того, что увидел. Надеюсь, то творчество, которое представлено сегодня здесь, это не застывшая фотография, а живой момент, живой кусочек того места, которое я изображал. Моя задача, чтобы это трогало, чтобы зрители почувствовали это. Мне это важно", - подчеркнул Александр Васильев.

Весна – любимое время года художника. В прошлые выходные ездил на речку Иску в районе Велижан, говорит он: "Там птички поют, никого нет, и льдинки, когда они плывут, касаются краев берегов и начинают ломаться – это моя отдушина. Свежий свет, воздух весны, река, удочка…".

Впереди у Александра Васильева пленэр в районе Велижан и собственная дача с сиренью, цветами, старыми домиками.

"Бывает еду километров за 50, обхожу все, посмотрю, бывает, не щелкнет, я уеду. Надо, чтобы было так – увидел, почувствовал, представил, как это можно сделать, и только потом можно работать", - уверен он.

Член Союза художников России Александр Васильев – активный участник городских, региональных, зональных выставок. Многие его произведения находятся в частных коллекциях в России, Германии, Франции.

Познакомиться с творчеством художника можно до закрытия театрального сезона, осени 2023 года.

Анжела Лебедева