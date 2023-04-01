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Этап технической рекультивации начался на свалке отходов под Тюменью

Общество, 18:03 10 апреля 2023

департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

Этап технической рекультивации ведется на свалке отходов на 9 км Велижанского тракта под Тюменью. По его завершению подрядная организация приступит к биологической рекультивации, сообщает департамент экономики Тюменской области.

В настоящее время осуществляется формирование свалочного тела, прудов-накопителей, укладка геосинтетических материалов. Начато устройство вертикальной противофильтрационной завесы по всему периметру с использованием грунтоцементных колонн, выполненных по технологии Jet-Grouting. По контракту объект должен быть завершен к декабрю 2023 года, на эти цели направлено более 2 млрд рублей.

Напомним, площадь свалки составляет 35,98 га, а объем накопленных отходов - 1,5 млн кубометров. Рекультивация ведется в рамках финансового соглашения, подписанного правительством Тюменской области и Минприроды России.

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# рекультивация , свалка

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