Более тысячи студентов и школьников ожидают на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более тысячи студентов и школьников примут участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей", которая впервые пройдет в Тюменской области весной-летом 2023 года.

Отметим, ярмарку организуют в два этапа. Федеральный этап продлится один день, он запланирован на 23 июня. В рамках регионального этапа — 14 и 15 апреля в Тюмени и Тобольске — будет представлена площадка, связанная с образованием.

Как сообщила начальник отдела профессионального образования управления организации образовательно-воспитательного процесса департамента образования и науки Тюменской области Анастасия Парфенова, на площадке школьникам и студентам расскажут о системе среднего профессионального образования Тюменской области. В интерактивном формате проведут видеоэкскурсии, знакомство с топовыми специальностями и направлениями подготовки. Также будут интерактивы, касающиеся туризма и гостеприимства, строительной сферы, индустрии красоты. Будет представлено интереснейшее оборудование, которое применяется в образовательном процессе, например, электромобиль или макет железной дороги.

Для школьников проведут профориентационные мастер-классы и пробы, чтобы помочь определиться с выбором дальнейшего пути. Спектр занятий широк, подчеркнула Анастасия Парфенова. Наиболее интересные из них — управление беспилотными летательными аппаратами, ремонт автомобиля с использованием технологий виртуальной реальности, работа с оборудованием в рамках специальности "Геопространственные технологии".

"Ярмарку посетят и выпускники профессиональных образовательных организаций, в том числе этого года. Для них это крупное карьерное мероприятие, возможность встретиться с большим количеством представителей региональных предприятий и определиться с дальнейшим местом своей работы после выпуска из колледжа или техникума", — добавила она.

Как отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, это мероприятие абсолютно новое. Проводится оно в подобном формате и масштабе впервые. Ярмарка объединит работодателей и соискателей практически со всей страны.

Инна Пахомова