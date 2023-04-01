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Обвиняемый в убийстве четырехмесячной дочери тюменец признал вину в суде

Происшествия, 17:41 11 апреля 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменец, обвиняемый в убийстве своей четырехмесячной дочери, признает вину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Разбирательство по уголовным делам в отношении местного жителя продолжается в Тюменском областном суде.

Напомним, что в ночь на 21 октября 2022 года пьяный тюменец в квартире дома по ул. Оренбургской избил свою супругу и маленькую дочь. Пострадавшие были госпитализированы, несмотря на усилия врачей, малолетний ребенок скончался от полученных телесных повреждений.

Во время судебного следствия потерпевшая подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии. Женщина рассказала, что ее сожитель всегда был очень агрессивен в состоянии алкогольного опьянения, а в день трагедии он сильно выпил и в смерти ребенка виновен именно он.

Также суд заслушал показания свидетеля, врача, приехавших на вызов ночью 21 октября. Следующее судебное заседание состоится 17 апреля.

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# суд , убийство

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