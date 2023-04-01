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Сеть межпоселковых газопроводов в Тюменской области увеличат до 143 километров

Экономика, 15:46 12 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 143 км увеличена сеть межпоселковых газопроводов в Тюменской области в рамках актуализированной программы газификации. Кроме того, в нее включено возведение трех АГНКС с распределительными сетями и техническое перевооружение шести газораспределительных станций, сообщает Газпром межрегионгаз Север.

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему моменту в регионе сформировалась потребность в дополнительной газовой инфраструктуре, уточнили в компании. К примеру, будут созданы условия для газификации домов в селах Ишимского и Казанского районов.

Доступ к газу также получат образовательные учреждения Казанского района и крупные промышленные площадки Ишимского района. Речь идет о заводе по переработке биологических отходов, предприятии по глубокой переработке зерна и индустриальном парке.

Отметим, актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы подписали правительство Тюменской области и ПАО "Газпром".

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