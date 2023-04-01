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Тюменцы создали космические арт-объекты за 108 минут

Общество, 19:11 12 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Космические арт-объекты создали тюменцы на традиционном фестивале "108 минут до Космоса" перед молодежно-театральным центром в День космонавтики, 12 апреля. Из декоративных перышек, пластилина, красок и других подручных материалов они сделали ракеты, звезды и планеты.

"Два года подряд у нас творили профессионалы. На фасаде здания были расположены баннера, которые стрит-артеры расписывали на космическую тему. В этом году решили, что наши зрители центра, горожане должны создавать сами. Тем более такие запросы были. Еще мы хотели, чтобы все проходило именно на улице и жители просто почувствовали начало такого прекрасного сезона, календарную весну", — поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель художественного отдела "Космоса" Маша Хайбуллина.

Команда МТЦ "Космос" хотела показать этой акцией, что можно сделать за 108 минут. Именно столько длился первый полет Юрия Гагарина в космос. "Это не очень много, но представьте какие большие изменения произошли за такое короткое время", — подчеркнули организаторы.

Желающие могли предложить ведущему-битбоксеру поимпровизировать о своем "планетарии", создать с ним куплет под космическую музыку, а также сделать фото с косплеерами.

После завершения акции открылось голосование. Каждому зрителю выдали "звездочки" с помощью которых они отметили понравившиеся работы пяти авторов. Победителям вручили сертификат в аэротрубу.

Арт-объекты тюменцев перенесут в холл "Космоса" и сделают инсталляцию. Она будет работать до конца апреля.

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Виктория Макарова

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# День космонавтики , дети , МТЦ Космос

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