Минобороны РФ: "веерных" рассылок электронных повесток не будет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Веерных" рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами, заявили в министерстве обороны РФ.

"Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде", - сообщил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковника Андрей Бирюков.

Весенняя призывная кампания, которая стартовала 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Первые отправки призывников к местам службы начнутся с 20 апреля.

Ряды Вооруженных Сил РФ во время весеннего призыва пополнять 1 тыс. 700 жителей Тюменской области, сообщает инфоцентр правительства региона.