Курсанты из Югры побывали у тюменских кинологов

| Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Курсанты "Гвардейской смены" и воспитанники спортивно-патриотического клуба "Витязь – 86" из Югры посетили кинологический центр Уральского округа Росгвардии в Тюмени. Ребятам рассказали о работе кинологической службы и провели для них показательные выступления специалистов-кинологов со служебными собаками.

В комнате боевой славы курсанты и воспитанники узнали о героях внутренних войск, которые погибли при выполнении служебного долга и чьи имена навечно зачислены в списки личного состава центра. Присутствующие почтили их память минутой молчания. В учебном классе будущие ребята осмотрели уникальные образцы техники и специальных средств, применяемых росгвардейцами.

После показательных выступлений они побеседовали со специалистами-кинологами о специфике подготовки питомцев по направлениям патрульной и минно-разыскной деятельности, узнали о правильном питании и воспитании четвероногих друзей, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.