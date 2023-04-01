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Боец "Ермака" передаст экспонаты времен ВОВ в школьный музей Тюменского района

Общество, 13:21 16 апреля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Личные вещи солдат Советской армии - каски, саперные лопатки и другие – обнаружили бойцы батальона "Ермак" при подготовке траншей и блиндажей в зоне проведения специальной военной операции.

Более точная информация о найденных вещах появится после заключения музейных экспертов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Позже один из бойцов батальона, наш земляк Виталий планирует передать экспонаты школьному музею села Каменка Тюменского района.

В сентябре мужчина прошел боевое слаживание и отправился на помощь военнослужащим. "Я за Россию, за дочь, за жену, за пацанов малолетних, которые здесь остались, за всех", - сказал он.

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# Великая Отечественная война , военнослужащие

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