Боец "Ермака" передаст экспонаты времен ВОВ в школьный музей Тюменского района

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Личные вещи солдат Советской армии - каски, саперные лопатки и другие – обнаружили бойцы батальона "Ермак" при подготовке траншей и блиндажей в зоне проведения специальной военной операции.

Более точная информация о найденных вещах появится после заключения музейных экспертов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Позже один из бойцов батальона, наш земляк Виталий планирует передать экспонаты школьному музею села Каменка Тюменского района.

В сентябре мужчина прошел боевое слаживание и отправился на помощь военнослужащим. "Я за Россию, за дочь, за жену, за пацанов малолетних, которые здесь остались, за всех", - сказал он.