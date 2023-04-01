160 учителей и воспитателей Тюменской области участвуют в региональном этапе конкурса "Учитель года-2023"

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

160 учителей и воспитателей детсадов участвуют в региональном этапе конкурса "Учитель года-2023". Он проходит по 10 номинациям. Его торжественное открытие прошло в школе № 15 Тюмени 17 апреля.

По словам директора департамента образования Тюменской области Дины Горковец, особенность конкурса заключается в том, что он проходит в рамках Года педагога и наставника.

"Будущее наших детей - в ваших чутких и заботливых руках. Вы признаны лучшими в ваших муниципалитетах. На региональном этапе с большей уверенностью в своих силах, с большей выверенностью методов и приемов продемонстрируете свое мастерство. Вы сможете в очередной раз убедиться в том, что педагог – лучшая профессия на Земле", - сказала она, обращаясь к конкурсантам.

Среди номинаций самые большие по количеству финалистов – "Классный руководитель" и "Учитель года". В этот раз на смену номинации "Молодой руководитель года" пришла "Директор года". В "Педагогическом дебюте (учитель)" будет не одно, а три призовых места.

В Тюменской области конкурс профессионального мастерства среди учителей проходит в 31-й раз. За это время его участниками стали 2 тыс. 252 человека.

"Конкурс - уникальная возможность впитать опыт друг друга. Двери для участников конкурса открыты во все номинации. Это даст развитие, поиск и нахождение идей для дальнейшей самореализации", - отметила Народный учитель России, ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат.

Испытания для учителей и воспитателей детсадов пройдут в два тура: первый - урок, разговор со школьниками, затем - мастер-класс, конструктивный разговор.

Учитель русского языка и литературы школы № 25 Тюмени Наталья Прокопенко заняла первое место на муниципальном этапе, таким образом вышла на область в номинации "Учитель года". За 16 лет работы опыт участия в профессиональных состязаниях есть: в 2011 году признана "Учителем года" в Ишиме, в 2014 году – победитель Всероссийского конкурса для молодых специалистов "Будущее России".

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

"Самый большой плюс в моей работе – живое общение с подрастающим поколением. Дети разные, кто-то активный, целеустремленный, кто-то менее активный, но самое главное – они все заинтересованы в себе, своем развитии. Участие в конкурсе для меня – это возможность начать с чистого листа", - уверена Наталья Прокопенко.

Воспитатель детского сада с. Червишево Тюменского района Светлана Вешнякова три с половиной года работает по профессии. Признается – профессиональное выгорание периодически наступает.

"Но когда приходишь к детям, видишь их горящие глаза, их любовь, понимаешь, что уходить никуда не нужно. Я не вижу себя в другой профессии. Чтобы не выгорать, считаю, нужно развивать себя, участвовать в конкурсах, открывать что-то новое, преодолевать собственный страх. И откроется много путей", - считает она.

На четырех площадках Тюмени в течение пяти дней пройдут конкурсные испытания для педагогов. Их выступления оценит жюри - победители конкурса прошлых лет, студенческое и ученическое жюри. Имя победителя, который представит регион на всероссийском конкурсе, назовут в филармонии 22 апреля.

Конкурс "Учитель года" проходит в рамках реализации национального проекта "Образование".

Анжела Лебедева