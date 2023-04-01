При реконструкции сетей завода "Тюменские моторостроители" парк сохранят

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 15 км сетей водоснабжения и водоотведения построит Росводоканал на заводе "Тюменские моторостроители" в рамках модернизации предприятия. Новые трубы проложат под дорогами и действующими коммуникациями.

Работы начались 31 марта, уже проложена 1 тыс. метров сетей, построен футляр протяженностью 150 м. Проектом предусмотрено 87 круглых железобетонных колодцев и 29 камер, где будет установлена запорная арматура.

Кроме того, до конца 2024 года предстоит построить два пожарных резервуара суммарным объемом 1 тыс. 200 кубометров и насосную станцию.

"Первоначально предполагалось строительство открытым способом, но на месте работ есть парк, который пришлось бы вырубить, поэтому мы применим экологичный метод горизонтально-направленного бурения", - рассказала гендиректор Росводоканал Тюмень Ольга Сарбаева.