В регионах УФО для голосования выставлено 502 объекта благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

502 объекта представлено для всероссийского голосования по благоустройству в 138 муниципалитетах УФО. Их перечень составлен с учетом предложений, поступивших от жителей, сообщает полпредство.

"Люди, живущие в одном населенном пункте, вместе определяют приоритеты по благоустройству городской среды. В итоге эти решения влияют на развитие муниципалитетов и их инфраструктуры. Уверен, такая включённость и заинтересованность граждан позволят сделать наши города еще более красивыми, комфортными и безопасными. Важен каждый голос", - подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Он призвал всех жителей регионов УФО старше 14 лет участвовать в голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит с 15 апреля по 31 мая включительно.

Оставить свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект можно на странице za.gorodsreda.ru.

Отметим, что в УФО с 2017 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" в порядок приведено 3,3 тыс. общественных территорий и 3,4 тыс. дворов.