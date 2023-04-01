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У тюменца изъяли немаркированный табак на пять миллионов рублей

Происшествия, 12:25 18 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 тыс. пачек табачной продукции без акцизных марок изъяли полицейские у 45-летнего тюменца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Задержанный арендовал склад, где хранил коробки с нелегальным табаком. Он продавал его на городских рынках Тюмени в розницу и оптом. Оперативники изъяли из оборота продукцию без акцизных марок различных наименований на общую сумму около пяти миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Видео: УМВД России по Тюменской области

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# акцизные марки , УМВД России по Тюменской области

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