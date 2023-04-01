На улице Пролетарской в Тюмени ремонтируют дорогу и парковочные места

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

0,93 км асфальтобетонного покрытия отфрезеровали в ходе ремонта на участке улиц Полевая – Военная в Тюмени. Работы здесь начались 15 апреля и выполняются рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает городская администрация.

По словам дорожников, нижний слой полотна находится в нормативном состоянии и заменять его не требуется. На объекте уже отремонтировали и заменили плиты перекрытия дождеприемных и смотровых колодцев. Теперь приступили к ремонту бортового камня, его приведут в соответствие с ГОСТом.

С учетом пожеланий жителей на объекте отремонтируют парковочные места вдоль дороги: заменят дорожное полотно, бортовой камень, нанесут разметку. Заменят и четыре автопавильона и обновят дорожные знаки.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Всего за летний сезон 2023 года в рамках нацпроекта в Тюмени будут приведены в нормативное состояние участки улиц Пролетарской, Щербакова, Энергетиков и 30 лет Победы общей протяженностью около 5,7 км.