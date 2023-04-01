Мемориальную доску участнику спецоперации открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мемориальную доску погибшему в СВО выпускнику ТВВИКУ, Герою России Владиславу Турубаре открыли на территории училища в Тюмени 18 апреля. Офицер закончил обучение в 2020 году и отправился служить в Краснодарский край. С первых дней он участвовал в СВО, получив звание старшего лейтенанта. Погиб, попав под обстрел 29 августа 2022 года.

Участие в церемонии увековечения памяти военного принял его отец и вдова, руководство и курсанты училища. Владислав Турубара родился 19 января 1998 года, с 2015 года – курсант ТВВИКУ. Служил командиром инженерно-саперного взвода. С 24 февраля 2022 г. в составе своего подразделения принимал участие в СВО. Командовал группой разведчиков на территории Херсонской области.

Группой под его командованием было раскрыто более 50 позиций вооруженных сил противника, установлено более 70 минно-взрывных сооружений, добыты ценные разведывательные сведения.

Когда силы противника прорвались через реку Ингулец, Владислав и его подчиненные героически удерживали позиции у с. Андреевка Великоалександровского района, уничтожив несколько единиц вражеской техники.

При очередной попытке прорыва превосходящих сил противника, Владислав Турубара остался прикрывать отход бойцов своего подразделения, предварительно произведя минирование местности. Погиб в результате артиллеристского удара. Похоронен военный на своей родине, в с. Михайловка Сакского района Республики Крым. Указом президента Российской Федерации Владиславу Турубаре посмертно присвоено звание Героя России.

"На этом мемориале нанесены имена тех, кого всегда будет помнить, и кем всегда будет гордиться наше училище, - рассказал начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, генерал-майор Дмитрий Евмененко. – Сегодня здесь появится новая надпись". По его словам, Владислав Турубара был простым, спортивным парнем из небольшого крымского поселка, играл в волейбол за сборную училища.

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о подвиге выпускника ТВВИКУ. После оружейного залпа гости мероприятия возложили к основанию мемориала военным инженерам цветы.

Николай Ступников