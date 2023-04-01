В Тобольске выпустят на волю спасенного от гибели голубя Симу

| Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН ВКонтакте | Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН ВКонтакте

Голубя Симу, которого подобрали в Тобольске в ноябре 2022 года, выпустят на волю 25 апреля, когда придет обещанное синоптиками тепло. За полгода птица восстановилась, нагуляла вес и просится на улицу к соплеменникам.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила работница административно-хозяйственного отдела Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Людмила Новосёлова. Именно она с коллегой Еленой Беликовой выходила Симу и подарила ему новую жизнь.

"Голубь попал к нам с улицы весь облитый вареньем. Специально это кто-то сделал или он испачкался сам, история умалчивает. Варенье застыло, перышки слиплись, птица не могла летать и нормально питаться, ее ждала неминуемая гибель", - рассказала женщина.

Голубя помыли, высушили, обогрели и накормили. После чего сделали настоящий домик. Приспособили под него большую коробку, застелили газетами, а из черенка от лопаты сделали насест. Сверху прикрыли импровизированную голубятню антимоскитными сетками. И даже дали пернатому имя – Сима.

| Фото: предоставлено Людмилой Новосёловой | Фото: предоставлено Людмилой Новосёловой

"Вообще, пол нам установить не удалось, а Сима – потому что симулянт. Ведь он даже когда привык к нам и беспокоился, если к нему долго не подходишь, все равно боялся. И мы, когда меняли ему подстилку и кормили, говорили: не прикидывайся, симулянт, все свои. Так симулянт сократился до Симы", - смеется Людмила Новосёлова.

После спасения голубь был истощен и измучен, по словам сотрудниц станции, под перышками даже не прощупывались мышцы. За почти шесть месяцев полноценного рациона Сима восстановился, окреп, перышки стали гладкими и блестящими. Кстати, у пернатого гостя были свои вкусовые предпочтения, к примеру, овес он не признавал за еду, отдавая предпочтение пшенице. А вот измельченную яичную скорлупу считал за деликатес.

С приходом весны Сима стал ворковать, гулить и проситься на улицу. Решено было выпустить его в естественную среду обитания. Для того чтобы узнать свою птичку в дальнейшем, женщины обратились к ученому-орнитологу ТКНС УрО РАН Юрию Тюлькину с просьбой поставить Симе кольца на лапки. Но с украшениями на лапках голубь заскучал, стал отказываться от еды и не смог к ним привыкнуть. Кольца пришлось снять.

Сейчас Сима проводит последние дни со своими спасительницами. Женщины переживают за дальнейшую судьбу питомца. Решили выпустить его рядом со станцией, чтобы в случае необходимости подкармливать голубя после расставания.

| Фото: предоставлено Людмилой Новосёловой | Фото: предоставлено Людмилой Новосёловой

Инна Кондрашкина