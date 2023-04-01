Принципы бережливого производства применят на тобольском судостроительном заводе

| Фото: vk.com/tyumentechnopark | Фото: vk.com/tyumentechnopark

Внедрение принципов бережливого производства начнется на Тобольском судостроительном заводе. Такое решение принято по итогам визита на предприятие команды регионального центра компетенции Тюменского технопарка.

Основная цель визита - знакомство с командой и производством, обсуждение возможности участия предприятия в национальном проекте "Производительность труда".

По словам главного специалиста регионального центра компетенций Алексея Воронцова, в связи с ростом заказов на внутреннем рынке внедрение принципов бережливого производства позволит предприятию сократить время на изготовление судов, сократить брак и увеличить производительность.

"Одна из задач национального проекта – способствовать увеличению выпуска готовой продукции и увеличению прибыли предприятий при имеющихся материальных и кадровых ресурсах. С 2017 года в нацпроекте приняли участие 68 предприятий региона, в этом году мы планируем оказать поддержку еще четырем предприятиям", - сказал Алексей Воронцов.

В течение шести месяцев участия на заводе вместе с экспертами технопарка будут прорабатываться вопросы по повышению эффективности производственного процесса, проведут промышленный аудит пилотного участка, организуют обучение инструментам бережливого производства.

Подробней узнать о национальном проекте "Производительность труда" можно по телефону +7 922 268 78 45.