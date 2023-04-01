Принципы бережливого производства применят на тобольском судостроительном заводе
Внедрение принципов бережливого производства начнется на Тобольском судостроительном заводе. Такое решение принято по итогам визита на предприятие команды регионального центра компетенции Тюменского технопарка.
Основная цель визита - знакомство с командой и производством, обсуждение возможности участия предприятия в национальном проекте "Производительность труда".
По словам главного специалиста регионального центра компетенций Алексея Воронцова, в связи с ростом заказов на внутреннем рынке внедрение принципов бережливого производства позволит предприятию сократить время на изготовление судов, сократить брак и увеличить производительность.
"Одна из задач национального проекта – способствовать увеличению выпуска готовой продукции и увеличению прибыли предприятий при имеющихся материальных и кадровых ресурсах. С 2017 года в нацпроекте приняли участие 68 предприятий региона, в этом году мы планируем оказать поддержку еще четырем предприятиям", - сказал Алексей Воронцов.
В течение шести месяцев участия на заводе вместе с экспертами технопарка будут прорабатываться вопросы по повышению эффективности производственного процесса, проведут промышленный аудит пилотного участка, организуют обучение инструментам бережливого производства.
Подробней узнать о национальном проекте "Производительность труда" можно по телефону +7 922 268 78 45.