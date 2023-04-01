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В тюменском микрорайоне "Ямальский-2" пострадал человек при обрушении ограждения балкона

Происшествия, 16:38 19 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В результате обрушении кирпичной кладки ограждения балкона пострадал житель Тюмени. Это произошло в многоквартирном доме в микрорайоне "Ямальский-2" в ночь с 18 на 19 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура организовала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. При обнаружении нарушений виновных привлекут к ответственности.

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# проверка , прокуратура

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