В тюменском микрорайоне "Ямальский-2" пострадал человек при обрушении ограждения балкона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В результате обрушении кирпичной кладки ограждения балкона пострадал житель Тюмени. Это произошло в многоквартирном доме в микрорайоне "Ямальский-2" в ночь с 18 на 19 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура организовала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. При обнаружении нарушений виновных привлекут к ответственности.