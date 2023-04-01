В Тюменской области обновят мост через Пышму

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобильный мост через Пышму обновят в рамках капитального ремонта трассы "Иртыш" в Тюменской области. Положительное заключение на проведение работ выдала Главгосэкспертиза России.

Мост эксплуатируется с 1978 года и несет большие нагрузки с учетом возросших потоков автотранспорта на подъезде к Тюмени. Текущее состояние железобетонных конструкций моста оценили как неудовлетворительное.

"В результате было принято решение о его демонтаже и переустройстве", – рассказал главный эксперт проекта Сергей Мухаметзянов.

Движение транспорта на 176 км трассы "Иртыш" на время работ будет организовано по временному объезду с устройством временного моста.

Проектная длина нового моста превысит 174 м. Общая длина участка с учетом подходов к мосту составит около 685 м. Принятые решения отвечают требованиям для автодорог II категории с четырьмя полосами движения.