Начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области назначен Анвар Ахмедзянов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Нового начальника управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анвара Ахмедзянова представил главе региона Александру Моору первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи, сообщает информационный центр областного правительства.

Губернатор региона выразил уверенность в том, что взаимодействие между ведомством и региональным правительством будет продолжаться и развиваться, а также станет еще более эффективным.

Анвар Ахмедзянов трудится в правоохранительных органах с 1996 года. Он занимал различные руководящие должности в прокуратуре и Следственном комитете, в том числе в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.