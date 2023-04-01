Начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области назначен Анвар Ахмедзянов
Нового начальника управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анвара Ахмедзянова представил главе региона Александру Моору первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи, сообщает информационный центр областного правительства.
Губернатор региона выразил уверенность в том, что взаимодействие между ведомством и региональным правительством будет продолжаться и развиваться, а также станет еще более эффективным.
Анвар Ахмедзянов трудится в правоохранительных органах с 1996 года. Он занимал различные руководящие должности в прокуратуре и Следственном комитете, в том числе в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.