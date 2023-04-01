Тюменских детей зовут на конкурс "Традиции и культурное наследие народов России"

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Стартовал отборочный тур Всероссийского конкурса-фестиваля "Традиции и культурное наследие народов России". Участниками могут стать ребята от 5 до 19 лет, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заочный этап продлится до 16 октября. На конкурс принимаются работы в номинациях: "Музыкальный номер", "Танцевальный номер", "Ремесленный проект", "Фотопроект", "Видеоролик".

Победителей отборочного этапа пригласят к участию в финале, который состоится в Москве 11-12 ноября. Победители получат ценные призы, а все участники — дипломы.

Заявки принимаются до 31 августа на сайте конкурса-фестиваля.

Конкурс проводят в рамках нацпроекта "Образование".