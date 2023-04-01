Тюменских детей зовут на конкурс "Традиции и культурное наследие народов России"
Стартовал отборочный тур Всероссийского конкурса-фестиваля "Традиции и культурное наследие народов России". Участниками могут стать ребята от 5 до 19 лет, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Заочный этап продлится до 16 октября. На конкурс принимаются работы в номинациях: "Музыкальный номер", "Танцевальный номер", "Ремесленный проект", "Фотопроект", "Видеоролик".
Победителей отборочного этапа пригласят к участию в финале, который состоится в Москве 11-12 ноября. Победители получат ценные призы, а все участники — дипломы.
Заявки принимаются до 31 августа на сайте конкурса-фестиваля.
Конкурс проводят в рамках нацпроекта "Образование".