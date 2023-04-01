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Тюменским дачникам советуют обработать деревья от вредителей до конца апреля

Общество, 13:41 23 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сделать прививки, подкормить и обработать деревья от вредителей рекомендуют тюменским дачникам до конца апреля. Если растения подтоплены, то необходимо прокопать водоотводы.

В местах, где кору подпортили грызуны и она повреждена, можно обработать противогрибковым препаратом или глиняной болтушкой, а затем замазать специальными пастами.

Также можно закрепить на деревьях ловчие пояса от муравьев, тли, клещей, долгоносиков и других вредителей. Чтобы обогатить почву азотом, нужно подкормить ее мочевиной или аммиачной селитрой.

С посадкой саженцев дачникам советуют не торопиться. Это лучше сделать, когда почва прогреется на глубину примерно 50 см – ближе к маю, пишет Мегатюмень.

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