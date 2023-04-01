Тюменским дачникам советуют обработать деревья от вредителей до конца апреля
Сделать прививки, подкормить и обработать деревья от вредителей рекомендуют тюменским дачникам до конца апреля. Если растения подтоплены, то необходимо прокопать водоотводы.
В местах, где кору подпортили грызуны и она повреждена, можно обработать противогрибковым препаратом или глиняной болтушкой, а затем замазать специальными пастами.
Также можно закрепить на деревьях ловчие пояса от муравьев, тли, клещей, долгоносиков и других вредителей. Чтобы обогатить почву азотом, нужно подкормить ее мочевиной или аммиачной селитрой.
С посадкой саженцев дачникам советуют не торопиться. Это лучше сделать, когда почва прогреется на глубину примерно 50 см – ближе к маю, пишет Мегатюмень.