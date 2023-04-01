Тюменский студент-первокурсник разработал стартап по модернизации экосистемы 3D принтеров

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Стартап "Производство высокопроизводительных 3D принтеров" разработал первокурсник Тюменского индустриального университета Денис Васильев. Покупатели могут приобрести уже готовое устройство или заказать его с необходимой им прошивкой, которую настроит команда студента.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал автор проекта Денис Васильев.

Принтерами студент начал заниматься в 2021 году. За это время он сменил около пяти высокотехнологичных устройств, но у всех оказалось большое количество проблем – отсутствие прямой подачи пластика, низкая скорость печати и многое другое. По его словам, все дело в том, что рынок 3D принтеров не сформирован. Нет систематизации решений, стабильного качества комплектующих, а компании не понимают, какой продукт выпускают. При этом технологии совершенствуются, а новинки не внедряются.

Эти и другие проблемы решает сообщество людей, которые покупают 3D принтеры, делают их апгрейд и выкладывают свои наработки в социальные сети. Денис Васильев отметил, что только в России около 100 тыс. печатников и примерно 40 тыс. человек являются членами различных сообществ в Telegram-каналах. Совместно с такими сообществами студент и планирует совершенствовать устройства.

"В основном в социальных сетях авторы выкладывают свои версии программ, но рекламой они не занимаются. А как другому человеку узнать, что можно улучшить свою покупку? Я подумал, было бы классно сделать одну площадку, где будут представлены все решения. Если говорить про новые стандарты, то необходимо проводить испытания, проверку на качество, а значит, нужна команда разработчиков, свой сайт. Чтобы монетизировать ресурс, надо самим делать 3D-принтеры и получать классные технологии", - пояснил тюменец.

| Фото: скриншот сайта | Фото: скриншот сайта

Автор стартапа организовал свою команду. Сейчас они внедряют довольно популярную ранее идею – вентилятор от пылесоса для увеличения потока воздуха, чтобы не было проблем с обдувом и охлаждением деталей. Также тюменцы планируют добавить к принтеру прошивку, с помощью которой при любой поломке или проблеме машина сообщает об этом пользователю. Подобное решение уже использует одна из компаний, но ребята хотят сделать программный алгоритм с открытым кодом для всех желающих.

Из готового – принтер на прошивке Klipper. Можно загружать модели по wi-fi, управлять любыми параметрами с любого устройства. Кроме этого есть мини-версия высокотехнологичного устройства на базе заводского Kingroon. В него внедрены самые передовые технологии, которые сейчас есть на рынке.

"Мы продали таких пять штук, но там появилась проблема – не сильно хорошие показатели качества кинематики, то есть той основы, которую мы взяли. Соответственно, пришлось переделывать. Сейчас уже завершили прототип, осталось создать красивую оболочку. Думаю, через месяц все будет готово и мы выйдем на рынок", – отметил Денис Васильев.

На сегодняшний день у тюменской команды разработан бизнес-план, проведены расчеты окупаемости, а также создан сайт. В будущем автор проекта планирует внедрять разработки материнской платы, модернизировать детали под свои задачи.

"Почти у всех принтеров запчасти зарубежного производства, только корпус из отечественного профиля. Будем смотреть в сторону импортозамещения", - резюмировал тюменец.

Виктория Макарова