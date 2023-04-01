Тобольские старшеклассники побывали на производстве "ЗапСибНефтехима"

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

Гостями производства "ЗапСибНефтехим" стали ученики индустриальных классов филиала Тюменского индустриального университета в Тобольске. Все они будут поступать на технические специальности и являются потенциальными работниками завода.

Экскурсия началась со смотровой площадки. Ребята узнали, чем, кроме цвета, черная гранула полиэтилена отличается от белой и что можно сделать из этих гранул. Желающие "полетали" в VR-очках, посмотрели в бинокуляр и прошлись по "улицам" "ЗапСиба" с помощью 3D-макета.

"Вуз сотрудничает со школами в рамках проекта "Индустриальные классы", ученики готовят проекты, защищают их, посещают занятия по подготовке к ЕГЭ по профильным предметам. Экскурсия на "ЗапСибНефтехим" поможет им поставить точку в выборе будущей профессии", — рассказала заместитель директора по учебно-методической работе филиала ТИУ Елена Казакова.

Также старшеклассники проехали по северной, и самой молодой, площадке "ЗапСибНефтехима", где находятся производства полипропилена, полиэтилена, пиролиза и центральная операторная. А также осмотрели самую большую в СИБУРе логистическую платформу и сфотографировались на память у резервуаров с граффити животных и птиц, живущих по соседству с заводом.

Напомним, что индустриальные классы сформированы из учеников школ города Тобольска и Прииртышской школы Тобольского района. Проект университета действует с 2019 года. Сейчас в классах обучаются 100 ребят. По окончании обучения проходит конкурс "Индустриальная траектория", за который начисляются дополнительные баллы при поступлении в вуз.