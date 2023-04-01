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В Тюмени на ночном концерте исполнят произведения на молдавском инструменте "най"

Общество, 08:12 28 апреля 2023

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Ночной концерт "Дух ветра" начнется в Тюменской филармонии 7 мая в 21 час. Солист концерта Вячеслав Змеу сыграет на популярном молдавском музыкальном инструменте под названием "най", который представляет собой многоствольную флейту, сообщают организаторы.

Вячеслав Змеу окончил Молдавскую государственную консерваторию в Кишенёве по классу национального духового инструмента най. Он лауреат международных конкурсов. Дважды был удостоен Гран-при фестиваля-конкурса "Факел", обладатель Гран-при конкурса "Территория музыки ‑ без границ".

В программе концерта: Дж. Ласт "Одинокий пастух", Б. Барток "Шесть румынских танцев", Д. Роблес "Полёт кондора", Г. Пуньяни "Венецианский карнавал", Г. Мустя "Хора любви", Г. Динику "Хора стаккато" и другие.

Билеты можно приобрести онлайн.

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# концерт , Тюменская филармония

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