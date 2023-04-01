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В Тюменском районе по нацпроекту отремонтируют 103 улицы

Экономика, 15:19 25 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 км дорог на 103 улицах Тюменского района отремонтируют в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Подрядные организации уже работают на 17 улицах муниципалитета, написала в своих соцсетях глава Светлана Иванова.

"Благодаря хорошей погоде подрядные организации раньше намеченного приступили к выполнению ремонта автомобильных дорог. В настоящее время дорожная техника и строители уже вышли на 17 улиц. Все работы проводим по нацпроекту, в юбилейный для района год", - рассказала она.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог , Тюменский район

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