В Тюменском районе по нацпроекту отремонтируют 103 улицы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 км дорог на 103 улицах Тюменского района отремонтируют в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Подрядные организации уже работают на 17 улицах муниципалитета, написала в своих соцсетях глава Светлана Иванова.

"Благодаря хорошей погоде подрядные организации раньше намеченного приступили к выполнению ремонта автомобильных дорог. В настоящее время дорожная техника и строители уже вышли на 17 улиц. Все работы проводим по нацпроекту, в юбилейный для района год", - рассказала она.