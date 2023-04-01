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Александр Моор пригласил делегацию Узбекистана посетить форум TNF в Тюмени

Губернатор, 14:49 25 апреля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Принять участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени предложил официальной делегации Республики Узбекистан губернатор Тюменской области Александр Моор.

Соответствующее предложение глава региона озвучил в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия", в которой принимает участие 25 апреля.

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаю сформировать официальную делегацию Республики Узбекистан и приглашаю принять участие в сентябре текущего года в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. У наших стран хороший потенциал для развития взаимовыгодного делового сотрудничества и у нас есть все инструменты для его реализации", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, делегация Тюменской области во главе с губернатором работает на выставке "Иннопром. Центральная Азия". Свою продукцию представляют порядка 300 компаний из Центральной Азии, России и Беларуси в нескольких павильонах: международное сотрудничество, промышленно-инвестиционное сотрудничество, межрегиональное сотрудничество.

Также Александр Моор участвует в специализированной сессии "Международные технологические партнерства в ТЭК: вызовы и возможности", сообщает инфоцентр регионального правительства.

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# Александр Моор , Узбекистан

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