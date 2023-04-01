Новые автомобили Урал NEXT поступили в пожарную часть села Аромашево

| Фото: Управление МЧС России по Тюменской области | Фото: Управление МЧС России по Тюменской области

Два новых автомобиля Урал NEXT пополнили парк спасательной техники пожарной части в с. Аромашево, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Начальник части Евгений Трифонов отметил высокую проходимость и большой объем цистерн новых автомобилей и поблагодарил министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям за обеспечение нужной для района техникой.