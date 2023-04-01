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Роспотребнадзор: превышения вредных веществ в воздухе Тюмени не обнаружено

Общество, 18:05 27 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пробы воздуха в Ленинском административном округе Тюмени исследованы на наличие диоксидов серы, азота; окись углерода, взвешенные вещества, мелкодисперсные частицы: РМ2,5, РМ10; углерод, формальдегид 27 апреля. Превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Лабораторно-инструментальные исследования проведены в связи с наличием незначительного задымления, запаха гари, вызванных пожарами в соседних регионах.

"Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле", - подчеркнули в ведомстве.

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# атмосферный воздух , дымка , задымление , Управление Роспотребнадзора

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