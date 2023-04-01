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Росгвардейцы раздадут жителям Тюменской области Георгиевские ленты

Общество, 16:01 29 апреля 2023

Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Росгвардейцы Тюменской области присоединились ко всероссийской акции "Георгиевская ленточка", в преддверии праздника сотрудники и ветераны управления в течение нескольких дней раздадут сотни символов Великой Победы в городах и населенных пунктах региона.

Старт акции организовали на Исторической площади областного центра. Офицеры возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших героев минутой молчания. Затем правоохранители вручили георгиевские ленточки жителям и гостям Тюмени на городской набережной.

Мероприятие будет продолжено экипажами вневедомственной охраны, которые на маршрутах патрулирования в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и районных центрах, вручат георгиевские ленточки землякам и поздравят их с праздником.

Также символ Победы получат учащиеся, подшефных образовательных учреждений, на тематических встречах и уроках мужества, запланированные на начало мая.

Представители Росгвардии расскажут ребятам о подвигах советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны, познакомят с Кодексом акции "Георгиевская ленточка", а также напомнят о важности сохранения воинских традиций и истории страны.

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# Георгиевская ленточка , Росгвардия

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