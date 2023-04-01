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Тюменцев избавят от страха публичных выступлений

Общество, 16:58 29 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Избавиться от страха публичных выступлений тюменцам помогут на образовательном интенсиве, участники пройдут занятия по ораторскому мастерству, проработают телесные зажимы и научатся импровизировать.

Образовательный марафон пройдет с 15 по 26 мая. Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. На лаборатории тюменцев ждут пять интенсивов. Подать заявку можно до 11 мая.

Для участия необходима предварительная регистрация, пишет Мегатюмень.

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