Тюменцев избавят от страха публичных выступлений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Избавиться от страха публичных выступлений тюменцам помогут на образовательном интенсиве, участники пройдут занятия по ораторскому мастерству, проработают телесные зажимы и научатся импровизировать.

Образовательный марафон пройдет с 15 по 26 мая. Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. На лаборатории тюменцев ждут пять интенсивов. Подать заявку можно до 11 мая.

Для участия необходима предварительная регистрация, пишет Мегатюмень.