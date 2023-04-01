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Житель Аромашевского района предстанет перед судом за убийство земляка

Происшествия, 12:17 30 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За убийство земляка предстанет перед судом житель Аромашевского района. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Во время февральского застолья, 64-летний обвиняемый распивал спиртное с 41-летним гостем. В какой-то момент пенсионер уснул, а когда проснулся, увидел сидящего рядом собутыльника. На фоне внезапно возникшей личной неприязни злоумышленник схватил нож и ударил им потерпевшего. Удар в область ключицы оказался смертельным.

В ведомстве уточнили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# СУ СК РФ по Тюменской области , уголовное дело

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