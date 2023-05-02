Медаль "За отвагу" вручили тюменскому бойцу на передовой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медаль "За отвагу" вручили тюменскому бойцу добровольческого отряда "Барс" в зоне проведения СВО. Служащий с позывным Памир к госнаграде был представлен год назад. Ее отправили в Тюмень, но оказалось, что он уже восстановился после ранения и вернулся на передовую, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

“Военком попросил найти нашего земляка и вручить медаль. В составе регулярной армии он был на боевой задаче. Договорились встретиться на территории подразделения, в которое я привез снаряжение и имущество. Он приехал ночью. Оказалось, что именно в этом добровольческом объединении он воевал год назад, а командир батальона подавал документы на награждение”, - рассказал общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

Он отметил, что медаль бойцу была вручена именно в том месте, где и был совершен подвиг.