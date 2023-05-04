Дорожники начали ремонт пяти участков тюменской объездной

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Ремонт пяти участков тюменской объездной дороги общей протяженностью 8 км начали специалисты. Они уже сняли старый асфальт и уложили нижний слой нового, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Сейчас дорожники занимаются укладкой верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, имеющего повышенную стойкость к износу. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Также выполнены ремонтные работы на двух участках от Велижанского тракта в сторону Салаирского. Здесь обновили около 5 км покрытия, осталось нанести разметку. На встречном направлении в сторону Велижанского тракта дорожники начали укладывать верхний слой асфальта. Предстоит выполнить работы на трех участках протяженностью 3 км.

"Мы работаем в две смены. Планируем завершить ремонт до конца недели. На всём объекте будет уложено около 10 тысяч тонн асфальтобетонных смесей", - поделился заместитель директора по производству ДРСУ-1 Сергей Андреев.

Всего благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" в Тюменской области будет отремонтировано 203 км дорог и 2 моста. 10 мая планируется начало ремонта путепровода на Обходе Тюмени в районе мкр. Плеханово.